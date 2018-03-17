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В Пензе хоккейная команда «Putin Team» победила сборную артистов «КомАр»

10:25 | 17.03.2018 | Спорт

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Команда «Putin Team», которую возглавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, одержала победу со счетом 9:8 над сборной артистов «КомАр» в товарищеском матче, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в пятницу, 16 марта.

В Пензе хоккейная команда «Putin Team» победила сборную артистов «КомАр»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В «Putin Team», в частности, вошли, директор спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин, пензенские тренеры по хоккею Дмитрий Шандуров и Андрей Морозов, генеральный менеджер ХК «Адмирал» Ильдар Мухометов, двукратная чемпионка России по этому виду спорта Анастасия Легкодух и олимпийские чемпионы Сергей Светлов и Вячеслав Буцаев.

Также в сборную были включены представители других видов спорта, например, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков и золотой призер Олимпиады в синхронных прыжках в воду Игорь Лукашин.

В составе команды артистов на лед вышли режиссер и продюсер Алексей Талызин, актеры Марат Башаров, Павел Трубинер, Иван Мулин, Александр Морозов, Андрей Бурковский, Владислав Шкляев и Алексей Дмитриев, каскадер Андрей Саенко, бас-гитарист группы «Uma2rmaH» Сергей Кристовский, шансонье Герман Грач, солист «Иванушек International» Кирилл Андреев, композитор Андрей Батурин, хоккеисты Александр и Владимир Голиковы и Александр Гуськов.

Когда сборные в полном составе появились на арене, Иван Белозерцев поблагодарил приехавших на матч спортсменов и деятелей культуры.

На мероприятие были приглашены родители пензенского чемпиона зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Сергея Андронова — Ольга и Владимир Андроновы.

Мать хоккеиста отметила, что для них приглашение на матч является большой честью.

«Для того чтобы дети радовали нас, нужно сильно их любить, поддерживать во всем, особенно в их выборе», — сказала она.

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер Александр Якушев поздравил с 70-летием пензенскую школу хоккея.

«Вы можете гордиться своими воспитанниками. Братья Голиковы, Сергей Светлов, Василий Первухин, новоиспеченный Сергей Андронов — эти люди прославили наш отечественный хоккей», — пояснил он.

В первом перерыве между периодами Иван Белозерцев вручил спортивную экипировку и инвентарь победителям и призерам регионального этапа соревнований «Золотая шайба», а во втором состоялся розыгрыш лотереи, победителям которой достались абонементы на посещение спортивных объектов Пензы.

Во время матча зрители смогли понаблюдать за активной игрой. Одну шайбу в ворота команды «КомАр» забросил губернатор. Артисты забили свой восьмой гол под звук финальной сирены.
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