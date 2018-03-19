EN
12:36:57 Понедельник, 19 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы президента России в Пензенской области 18 марта 2018 года

Александр Большунов завоевал два «золота» в финале Кубка мира

10:45 | 19.03.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Российский лыжник, студент Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал две золотые медали в финале Кубка мира, который завершился в Швеции в минувшее воскресенье, 18 марта.

Александр Большунов завоевал два «золота» в финале Кубка мира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В заключительный день соревнований он выиграл гонку преследования на дистанции 15 км свободным стилем.

Второй результат показал спортсмен из Канады Алекс Харви, третьим стал Дарио Колонья из Швейцарии.

Еще один студент ПГУ Алексей Червоткин завершил гонку с 23-м результатом.

Днем ранее, 17 марта, Александр Большунов стал лучшим в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км. «Серебро» выиграл Калле Хальфварссон из Швеции, «бронзу» — итальянец Франческо де Фабиани.

Алексей Червоткин пришел к финишу пятым.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе навес над входом в частный дом рухнул на автомобиль под тяжестью снега В Пензе проведут беседу с родителями, чьи дети отдыхали в кальянной
В Пензенской области работали шестеро международных наблюдателей Житель Заречного госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с собутыльником
Выборы в Пензенской области прошли без происшествий — МЧС За выборами в Пензенской области наблюдали не менее 6 тыс. человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама