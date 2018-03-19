Александр Большунов завоевал два «золота» в финале Кубка мира Спорт

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Российский лыжник, студент Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал две золотые медали в финале Кубка мира, который завершился в Швеции в минувшее воскресенье, 18 марта.

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В заключительный день соревнований он выиграл гонку преследования на дистанции 15 км свободным стилем.

Второй результат показал спортсмен из Канады Алекс Харви, третьим стал Дарио Колонья из Швейцарии.

Еще один студент ПГУ Алексей Червоткин завершил гонку с 23-м результатом.

Днем ранее, 17 марта, Александр Большунов стал лучшим в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км. «Серебро» выиграл Калле Хальфварссон из Швеции, «бронзу» — итальянец Франческо де Фабиани.

Алексей Червоткин пришел к финишу пятым.