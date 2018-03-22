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Блохин сменит Богацкова на посту руководителя пензенского «Дизеля», Сидоренко покинет клуб

13:02 | 22.03.2018 | Спорт

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Директор специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин, который фактически руководит работой спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе, будет назначен исполняющим обязанности исполнительного директора профессионального клуба «Дизель».

Блохин сменит Богацкова на посту руководителя пензенского «Дизеля», Сидоренко покинет клуб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе команды, это произойдет после того, как Вадим Богацков передаст дела в связи с освобождением от занимаемой должности.

«21 марта состоялось заседание совета ХК «Дизель», посвященное подведению итогов выступления команды в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. Работа администрации и тренерского штаба клуба признана неудовлетворительной. Вынесено решение не продлевать контракт с главным тренером команды Андреем Сидоренко, который заканчивается 30 апреля 2018 года», — пояснили в «Дизеле».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский профессиональный клуб «Дизель» завершил регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов на 19 строчке турнирной таблицы.

Команда в очередной раз не вышла в плей-офф, хотя такая задача была поставлена в начале сезона.
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