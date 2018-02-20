Пензенский «Дизель» завершил сезон поражением Спорт

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил альметьевскому «Нефтянику» со счетом 0:1 в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся на домашнем льду.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Единственную шайбу в игре забил нападающий Максим Хапов во втором периоде.

Читайте также

«Дизель» способен на многое, если будет играть единым целым — Андрей Сидоренко

Как отметил главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко, команда хотела «хлопнуть дверью, но не получилось».

«Допустили ошибку в начале второго периода. У нас был один момент, когда нужно было забивать. Ожидал от парней большего, но вышло так, как вышло. Поздравляю всех с окончанием сезона. Спасибо болельщикам за поддержку. Дальше будем делать выводы, анализировать», — сказал он, комментируя последнюю игру сезона.

Таким образом, по итогам регулярного чемпионата «Дизель» расположился на 19 строчке турнирной таблицы и в очередной раз не прошел в плей-офф.