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Пензенский «Дизель» завершил сезон поражением

12:00 | 20.02.2018 | Спорт

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил альметьевскому «Нефтянику» со счетом 0:1 в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся на домашнем льду.

Пензенский «Дизель» завершил сезон поражением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Единственную шайбу в игре забил нападающий Максим Хапов во втором периоде.

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Как отметил главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко, команда хотела «хлопнуть дверью, но не получилось».

«Допустили ошибку в начале второго периода. У нас был один момент, когда нужно было забивать. Ожидал от парней большего, но вышло так, как вышло. Поздравляю всех с окончанием сезона. Спасибо болельщикам за поддержку. Дальше будем делать выводы, анализировать», — сказал он, комментируя последнюю игру сезона.

Таким образом, по итогам регулярного чемпионата «Дизель» расположился на 19 строчке турнирной таблицы и в очередной раз не прошел в плей-офф.
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