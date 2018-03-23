Кабельский представил Блохина в качестве нового руководителя пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский представил Сергея Блохина в качестве и.о. исполнительного директора профессионального хоккейного клуба «Дизель».

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Глава ведомства уточнил, что Сергей Блохин приступил к исполнению обязанностей в пятницу, 23 марта.

По его словам, с этого момента в Пензе будет выстроена полноценная вертикаль хоккейной структуры: спортшкола — арена — клуб.

Как отметили в пресс-службе Минспорта Пензенской области, вся вертикаль должна работать на конечный результат.

Блохин Сергей Борисович родился 1 декабря 1963 года.

Учился в школе №3 города Пензы.

С детства мечтал стать спортсменом. Занимался футболом и хоккеем.

В 1971 году стал тренироваться у Юрия Есенина, который спустя два года ушел на пенсию. После этого продолжил тренироваться у Вячеслава Баканова.

В 1980 году впервые сыграл за команду мастеров «Дизелист». Его первыми матчами стали игры против команд «Торпедо», «Химик» и «Крылья Советов».

В 1986 году был призван в ряды вооруженных сил. Службу проходил в Свердловске, где выступал за команду СКА

Затем вернулся в Пензенскую область.

В сезоне 1992–1993 годов был признан лучшим игроком хоккейной команды «Дизелист».

В 1996 году после завершения карьеры игрока был назначен главным тренером молодежного состава «Дизелист-2», а в 1998–1999 годах возглавлял ХК «Дизелист».

С 2004 года — директор спортивной школы олимпийского резерва по хоккею. Фактически руководит деятельности спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

С 23 марта 2018 года — и.о. исполнительного директора хоккейного клуба «Дизель». На данном посту сменил Вадима Богацкова после того, как команда в очередной раз не вышла в плей-офф чемпионата ВХЛ.