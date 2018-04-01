Пензенская «Лагуна-УОР» обыграла «Снежану» в первом матче полуфинала ЧР Спорт

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над клубом «Снежана-Котельники» в первом матче полуфинала чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, состоявшемся в Московской области в минувшую субботу, 31 марта.

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Начало встречи осталось за подопечными Юрия Новикова, которые к 15-й минуте вели в счете — 0:3. Отличились Юлия Нелюбова, Ирина Родькина и Оксана Пегова.

Один ответный гол «в раздевалку» забила игрок «Снежаны» Светлана Иванова — 1:3.

После перерыва хозяйки стали действовать более активно, постепенно набирая обороты. Не смутил их и четвертый гол, который на 24-й минуте в ворота команды из Подмосковья забила Мария Крупина — 1:4.

Далее последовали четыре гола в ворота «Лагуны-УОР». Точный удар Татьяны Коржовой и дубль, оформленный Алиной Ефиповой, свели на нет все усилия пензенской команды — результат стал 4:4. Атмосфера на площадке накалилась до предела.

На 38-й минуте Татьяна Коржова вывела «Снежану» вперед, но последнее слово все же осталось за действующими вице-чемпионками страны. На 40-й минуте Мария Крупина сначала восстановила разницу в счете — 5:5, а за несколько секунд до окончания встречи принесла победу «Лагуне-УОР» — 5:6.

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, второй полуфинальный поединок соперницы проведут в Пензе 7 апреля.