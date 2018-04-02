Пензенский «Дизелист» с минимальным счетом победил «Локо-Юниор» Спорт

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал победу над ярославским «Локо-Юниором» со счетом 1:0 в домашнем матче, состоявшемся в рамках плей-офф первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2017–2018 годов среди команд конференции «Запад» в минувшее воскресенье, 1 апреля.

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Как сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель», наиболее нервной получилась концовка стартового периода — судьям неоднократно приходилось успокаивать игроков.

В первом отрезке матча командам не удалось забить ни одной шайбы, а во втором единственный гол «Дизелисту» принес Виталий Люлько на 29-й минуте встречи.

В третьем периоде «Дизелист» до последних секунд оберегал минимальное преимущество. В результате пензенская команда одержала победу во втором матче в серии.

Третья встреча полуфинала состоится в Ярославле в среду, 4 апреля, в 18.00.