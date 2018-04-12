В Пензе стоимость билетов на финал НМХЛ с участием «Дизелиста» подняли до 200 рублей Спорт

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Стоимость взрослого билета на игры финала Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) с участием пензенского «Дизелиста», которые пройдут в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 14 и 15 апреля, составит 200 рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в администрации спортивного учреждения.

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В СЗК «Дизель-Арена» напомнили, что билеты на матчи в течение спортивного сезона стоили 140 рублей, на игры плей-офф — 160 рублей.

При этом стоимость детского билета на финал НМХЛ осталась прежней — 100 рублей.

Соперником «Дизелиста» станет нефтекамский «Батыр». Матчи будут начинаться в 13.00.

На 18 и 19 апреля запланированы игры в Нефтекамске. При необходимости серия вернется в Пензу 22 апреля.