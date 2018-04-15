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Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над нефтекамским «Батыром»

16:55 | 15.04.2018 | Спорт

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Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская команда «Дизелист» одержала вторую победу подряд над нефтекамским «Батыром» в матче финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), который состоялся на льду «Дизель-Арены» в воскресенье, 15 апреля.

Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над нефтекамским «Батыром»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Хозяева льда начали матч на хорошей скорости и уже с первых минут завладели инициативой, а к исходу четвертой минуты игрок «Дизелиста» Максим Чумаков открыл счет. К исходу 15-й минуты матча Александр Дудин удвоил результат.

Во втором игровом отрезке ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников.

В третьем периоде гол забил игрок «Батыра» Артем Попитич, однако затем на него ответил Кирилл Кокшин — игра завершилась со счетом 3:1, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Дизель».

Таким образом, после побед в первой и второй игре пензенской команде остается выиграть еще один матч, чтобы получить «Кубок регионов». Следующие встречи состоятся 18 и 19 апреля в Нефтекамске. При необходимости серия вернется в Пензу 22 апреля.

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