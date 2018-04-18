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Пензенская «Империя» вступит в борьбу за Кубок России по регби-7 29 апреля

09:06 | 18.04.2018 | Спорт

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский профессиональный регбийный клуб «Империя» наряду с другими 11 командами примет участие в отборочном туре Кубка России по регби-7 в зоне «Урал/Поволжье», который пройдет в Йошкар-Оле 29 и 30 апреля.

Пензенская «Империя» вступит в борьбу за Кубок России по регби-7 29 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первый день соперниками пензенской команды в группе «А» станут чебоксарский «Молот», сборная Самарской области и команда ВятГУ из Кирова.

В группе «В» сыграют кировские «Трудовые резервы», «Башнефть» из Уфы, «Красный город» из Йошкар-Олы и ульяновский «Симбирск».

В группе «С» сильнейшего будут выявлять казанская «Энергия», «Нижний Новгород», сборная Татарстана и команда Челябинской области.

Во второй день состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финальные игры, по итогам которых будут определены победители и призеры тура.

Они получат путевку в финал Кубка России по регби-7, который запланирован на 7–8 июля в Пензе, сообщает пресс-служба клуба «Империя».

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