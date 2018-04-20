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Алексей Ваулин намерен создать из игроков «Дизеля» команду единомышленников

13:42 | 20.04.2018 | Спорт

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Алексей Ваулин, который в сезоне 2018–2019 годов станет главным тренером пензенского клуба «Дизель», выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги, видит своей первоочередной задачей создание сплоченного коллектива.

Алексей Ваулин намерен создать из игроков «Дизеля» команду единомышленников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Огромное желание создать в команде «Дизель» коллектив единомышленников, […] чтобы тебя люди слушали, выполняли задания, чтобы была рабочая атмосфера полностью», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в пятницу, 20 апреля.

Алексей Ваулин добавил, что тренерский штаб под его руководством планирует продолжать учиться.

«Будем гнуть свою линию по тактическим моментам. Мы с Дмитрием Юрьевичем [Шандуровым, тренером «Дизеля»] считаем, что все эти тактические моменты, которыми мы пользуемся [в молодежной команде»], ничем не будут слабее там, а даже, может быть, еще и сильнее», — отметил наставник.

Он добавил, что не может сейчас прогнозировать, насколько хорошо поладит с основным составом, но выразил надежду на то, что сложностей не возникнет.

«В принципе здесь много ребят в команде, которых я знаю уже давно — они 1995 года рождения, 1994-го. Все наши, пензенские», — пояснил Алексей Ваулин.

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