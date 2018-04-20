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Алексей Ваулин станет главным тренером пензенского «Дизеля»

13:09 | 20.04.2018 | Спорт

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Наставник пензенской молодежной команды «Дизелист» Алексей Ваулин станет главным тренером профессионального хоккейного клуба «Дизель» в предстоящем сезоне 2018–2019 годов. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

Алексей Ваулин станет главным тренером пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Принято решение, решение это согласовано: на следующий год [основную] команду в качестве главного тренера возглавит Алексей Александрович Ваулин. Мы его поздравляем. Я думаю, он два дня в славе покупался [после победы «Дизелиста» в первенстве НМХЛ], и сейчас у него будет достаточно серьезная задача — подготовить команду к следующему сезону», — сказал министр в ходе пресс-конференции в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в пятницу, 20 апреля.

По словам Григория Кабельского, ни для кого не секрет, что «Дизель» в последние три года не выполняет поставленные перед ним задачи.

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«[Мы] и в прошлом году рассматривали тандем — Алексей Александрович Ваулин и Дмитрий Юрьевич Шандуров […] в качестве второго тренера. Мы в прошлом сезоне Дмитрия Юрьевича откомандировали уже в ВХЛ, он был вторым тренером, работал с Андреем Михайловичем Сидоренко, набрался опыта — я думаю, положительного — и увидел много отрицательного», — пояснил он.

Министр отметил, что настало время дать шанс пензенским специалистам, которые уже показывают хорошие результаты в молодежном хоккее, проявить себя.

Вместе с тем Григорий Кабельский обратил внимание на то, что профессиональный хоккей предъявляет более высокие требования.

«Это аванс тренерам. […] Мы надеемся, что и Ваулин, и Шандуров, имея опыт выступления с молодежной командой, зная потенциал наших ребят, пензенцев, […] реально смогут привлечь к выступлению в команде наших молодых хоккеистов», — добавил глава областного Минспорта.

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