Первый финальный матч между пензенской «Лагуной» и «Авророй» завершился нулевой ничьей Спорт

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Первый финальный матч чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги сезона 2017–2018 годов между «Лагуной-УОР» и «Авророй», состоявшийся в минувшую субботу, 21 апреля, завершился нулевой ничьей.

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Как сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР), шансы отличиться были у обеих команд. При этом попытки «Авроры» выглядели немного опаснее.

Один из ключевых эпизодов произошел во втором тайме, когда защитник «Авроры» Виктория Лебедева во второй раз совершила грубый фол и покинула площадку, оставив команду в меньшинстве. Воспользоваться шансом «Лагуне-УОР» не удалось — удар Оксаны Пеговой накрыла вратарь гостей Анастасия Иванова, а пензенский нападающий Мария Крупина пробила выше цели из выгодной позиции.

«Подарок» соперницам преподнесла защитник «Лагуны-УОР» Ирина Родькина. Ее неточный пас на Ксению Олькову позволил нападающему «Авроры» Лиане Юхаевой получить своеобразный «буллит» — бомбардир в гордом одиночестве устремилась в атаку от центральной линии, но забить вновь не сумела.

Ответный матч за чемпионский титул пройдет на домашней арене «Авроры» 27 апреля.