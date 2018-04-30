Пензенская «Империя» выиграла две из трех встреч в Йошкар-Оле Спорт

Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» одержала победу в двух из трех матчей группового этапа отборочного тура кубка России по регби-7 в зоне «Урал/Поволжье» в минувшее воскресенье, 29 апреля.

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В первом матче пензенская команда победила со счетом 29:0 кировский клуб ВятГУ.

Во второй игре «Империя» встретилась со сборной Самарской области. Поражение с результатом 15:20 лишило пензенцев шансов на выход из группы с первого места.

Заключительный матч группового этапа команда провела с «Молотом» из Чебоксар. «Империя» одержала уверенную победу — 47:0.

Таким образом, в четвертьфинале пензенскому клубу предстоит встретиться с принципиальным соперником — «Энергией» из Казани, которая заняла первое место в своей группе.

От исхода этого матча зависит, попадет «Империя» в четверку сильнейших или нет.