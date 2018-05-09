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Юные регбисты из Пензы победили на «Кубке Петра Великого»

14:19 | 09.05.2018 | Спорт

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Пензенские регбисты четвертый раз подряд одержали победу на всероссийском турнире «Кубок Петра Великого» среди мальчиков в возрасте до 11 лет, состоявшемся в Липецке.

Юные регбисты из Пензы победили на «Кубке Петра Великого»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этом году соревнования объединили 16 команд из восьми регионов. Пензу представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №8.

В первый день турнира состоялся групповой этап. Пензенцы уверенно обыграли сверстников из Нарофоминска — 60:0, команду «Шторм» из Санкт-Петербурга — 30:5 и «Енисей-2» из Красноярска — 40:5, в результате заняв первое место в группе.

В четвертьфинале соперником пензенских регбистов стала сборная Вологодской и Архангельской областей, которая являлась дебютантом турнира. Победа с результатом 40:0 вывела спортсменов ДЮСШ №8 в полуфинал.

Следующая встреча с командой «Шторм» проходила с переменным успехом, однако регбисты из Пензы все же взяли верх со счетом 25:15.

Финальный матч с «Красным Яром» также завершился победой пензенцев — 35:10, сообщает пресс-служба пензенского регбийного клуба «Империя».

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