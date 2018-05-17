«Ростелеком» предложил свои услуги барам для трансляции матчей ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. «Ростелеком» предложил комплексное решение для баров и других заведений, в том числе действующих в Пензенской области, которое позволит организовать трансляции матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года без существенных затрат.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Оно доступно в четырех вариантах — S, M, L и XL, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой. При этом для тех, кто выберет один из трех последних вариантов, предусмотрен бонус в виде двух билетов на игру.

Пакетное предложение « Футбол здесь » включает в себя высокоскоростной доступ в сеть и подключение сервиса «Интерактивное ТВ», который дает возможность просмотра лицензионного контента в рамках цифрового телевидения.

Благодаря ему владельцы спортбаров смогут транслировать посетителям видео в формате Ultra HD с многоканальным звуком. В пакет входят в том числе каналы, которые будут показывать матчи чемпионата мира.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», при подключении пакета «Футбол здесь» ТВ-приставка, которая обычно стоит более 3 тыс. рублей, обойдется клиенту в 1 рубль. Также заведениям предлагается приобрести качественные телевизоры диагональю до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев.

По словам директора направления департамента корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергея Таболина, создание условий для совместного просмотра важных матчей в кругу друзей — это отличная возможность привлечь новых посетителей в заведение, увеличить средний чек и оборот.

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«Во многих городах и районах спортбары неспособны вместить всех желающих, а мы даем возможность подключить футбольные трансляции даже небольшим барам и другим заведениям, которые не могут себе позволить вкладывать в это огромные деньги», — отметил он.

Пакетное предложение «Футбол здесь» разработано «Ростелекомом» на основе другого — «Быть в плюсе», предназначенного для малого и среднего бизнеса, которое позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор.

Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах.