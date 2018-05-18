EN
14:40:06 Пятница, 18 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Российский азимут» в Пензе объединит более 1 тыс. участников

10:01 | 18.05.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Свыше 1 тыс. человек, как ожидается, присоединятся к всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский азимут» на Олимпийской аллее в Пензе в предстоящую субботу, 19 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

«Российский азимут» в Пензе объединит более 1 тыс. участников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Российский азимут» — самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Данное мероприятие уже сравнялась по популярности с «Лыжней России» и «Кроссом нации», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что к участию в состязаниях допускаются все желающие жители Пензенской области, при этом принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.

Церемония открытия состоится перед спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» в 11.45.

Загрузка...
Читайте также
Мэр недоволен отношением владельцев кафе в центре Пензы к городской собственности В Пензенской области подняли вопрос о сборе средств на восстановление усадеб
Олег Ягов мечтает о создании круглогодичного молодежного центра на базе «Радуги» В Пензе победители конкурса «Старт в профессию» будут получать стипендию в 20 тыс. рублей
Гордума Пензы не намерена поощрять журналистов деньгами В Пензенской области вновь появились лжепрокуроры
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама