«Российский азимут» в Пензе объединит более 1 тыс. участников Спорт

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Свыше 1 тыс. человек, как ожидается, присоединятся к всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский азимут» на Олимпийской аллее в Пензе в предстоящую субботу, 19 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

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«Российский азимут» — самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Данное мероприятие уже сравнялась по популярности с «Лыжней России» и «Кроссом нации», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что к участию в состязаниях допускаются все желающие жители Пензенской области, при этом принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.

Церемония открытия состоится перед спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» в 11.45.