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Мэр Пензы дал поручения о дальнейшем благоустройстве стадиона «Зенит»

09:55 | 20.05.2018 | Спорт

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Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал поручения о дальнейшем благоустройстве стадиона «Зенит», на котором продолжается суточный футбольный матч, стартовавший в полдень субботы, 19 мая.

Мэр Пензы дал поручения о дальнейшем благоустройстве стадиона «Зенит»

Фото: Penza-gorod.ru

Так, он сделал замечание директору МАУ «ФК «Зенит» Дмитрию Сергееву из-за отсутствия мусорного контейнера возле парковки со стороны проезда Германа Титова. Руководитель учреждения заверил, что этот недочет будет исправлен в ближайшее время.

Затем была затронута тема организации полива поля с натуральным покрытием, первую игру на котором Виктор Кувайцев предложил провести после 1 июня.

Также во время визита на стадион мэр обратил внимание на дефекты на пешеходных дорожках, которые впоследствии могут привести к разрушениям полотна.

Виктор Кувайцев потребовал связаться с подрядной организацией и исправить ситуацию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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