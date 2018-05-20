Мэр Пензы дал поручения о дальнейшем благоустройстве стадиона «Зенит» Спорт

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал поручения о дальнейшем благоустройстве стадиона «Зенит», на котором продолжается суточный футбольный матч, стартовавший в полдень субботы, 19 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Так, он сделал замечание директору МАУ «ФК «Зенит» Дмитрию Сергееву из-за отсутствия мусорного контейнера возле парковки со стороны проезда Германа Титова. Руководитель учреждения заверил, что этот недочет будет исправлен в ближайшее время.

Затем была затронута тема организации полива поля с натуральным покрытием, первую игру на котором Виктор Кувайцев предложил провести после 1 июня.

Также во время визита на стадион мэр обратил внимание на дефекты на пешеходных дорожках, которые впоследствии могут привести к разрушениям полотна.

Виктор Кувайцев потребовал связаться с подрядной организацией и исправить ситуацию, сообщает пресс-служба горадминистрации.