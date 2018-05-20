В Пензе подведены итоги футбольного матча, длившегося 24 часа Спорт

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Матч продолжительностью ровно сутки, посвященный 100-летию пензенского футбола и предстоящему чемпионату мира, завершился на стадионе «Зенит» спустя 24 часа после старта.

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Борьба разворачивалась между двумя сборными — «Сурские орлы» и «Пензенские рыси», за которые в общей сложности сыграли 64 команды. Они провели 32 тайма.

Матч объединил представителей разных возрастов и профессий: на поле вышли школьники, студенты, работники предприятий, чиновники, а также спортсмены. Свое мастерство продемонстрировали в том числе девушки.

Изначально первенство захватили «Сурские орлы», за которых сыграла команда областного правительства. В стартовой встрече она одержала верх над представителями мэрии и гордумы в составе «Пензенских рысей» со счетом 3:0.

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Суточный футбольный матч на стадионе «Зенит» в Пензе

В дальнейшем расклад сил изменился, и долгое время лидировала вторая команда.

К финишу «Сурские орлы» и «Пензенские рыси» подошли с ничейным результатом — 80:80.

По итогам суточного матча также определены победители в различных номинациях.

По данным Минспорта Пензенской области, Михаил Акрытов из команды облправительства стал автором первого года, представляющий ветеранов «Зенита» Дмитрий Антонов забил последним, «полуночный» гол на свой счет записал Вячеслав Дворянинов из ФК «Бавария», он же удостоен звания «Лучший бомбардир».

Самым возрастным футболистом признан игрок ветеранов «Зенита» Николай Шумилин, родившийся в 1948 году, а юным — воспитанник пензенского футбольного клуба Владислав Морозов 2009 года рождения.