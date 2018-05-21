Обманутые дольщики из Пензы дали старт собственному чемпионату по футболу Спорт

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Пензенские дольщики, которые в конце 2017 года объединились в «Бездомный полк», провели первые игры неформального чемпионата по футболу среди тех, кто вложил деньги в строящееся жилье, но так и не получил обещанных квартир.

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Соревнования стартовали в минувшее воскресенье, 21 мая, на стадионе «Восток», куда многие пришли целыми семьями. Пока мужчины и подростки состязались на поле, женщины и дети поддерживали их.

В первом матче сборная дольщиков «Пензастроя», в составе которой были собственники квартир всех проблемных жилых комплексов компании, сыграла с представителями ЖК «Маяковский», купившими жилье в «Декор-Трейде».

Счет на 3-й минуте встречи открыл клиент «Декор-Трейда» Максим Елисеев. Он вышел на поле в футболке с надписью «Дмитрий Медведев», а у его товарищей по команде на одежде виднелись фамилии и инициалы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы регионального Минстроя Александра Гришаева и других должностных лиц.

Дольщик «Пензастроя» Максим Хвастунов сравнял результат незадолго до окончания 40-минутной игры, а вскоре игрок той же команды Дмитрий Воеводин забил в ворота соперника еще один мяч. Итог матча — 2:1.

В качестве приза победителям была вручена игрушка — волк Забивака, который является талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сразу после этой товарищеской встречи стартовал отборочный турнир среди команд дольщиков «Пензастроя» — на поле вышли футболисты-любители, купившие квартиры в жилых комплексах «На Стрельбищенской» и «Тернопольский». Представитель последних Максим Хвастунов забил единственный гол за 30 секунд до финального свистка и стал лучшим нападающим неформального чемпионата. Победителям был подарен мяч.

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», отборочный этап продолжится в мае–июле, причем в планах пригласить в качестве зрителей иностранных болельщиков и журналистов, которые приедут в Россию на мундиаль.

«Затраты на чемпионат мира по футболу с российской стороны превысили 600 млрд. рублей. На строительство пяти проблемных домов «Пензастроя» нужен 1 млрд. рублей, на достройку ЖК «Маяковский» — 300 млн. рублей. Эти деньги власть пытается выискать больше полугода. До сих пор никаких результатов нет», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что проведение зрелищных мероприятий важно для имиджа страны на международной арене, но не менее значимо, чтобы граждане были защищены со стороны государства при покупке квартир.

«Когда мы среди дольщиков определимся с лучшими игроками, я думаю, это будет матчей через 5–10, мы хотим запустить эту акцию по регионам — либо мы будем ездить в другие города играть в футбол, либо они к нам будут приезжать. […] В планах — вызвать правительство Пензенской области поиграть с нами в футбол. В субботу в суточном матче они неплохо себя показали. […] Если чиновники не выйдут на поле, мы засчитаем это как техническое поражение», — сказал Евгений Малышев.