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Травма колена не сломит Алию Мустафину — Павел Павлов

16:47 | 24.05.2018 | Спорт

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Травма колена не сможет сломить двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину, выступающую за Пензенскую область параллельным зачетом. Такое мнение высказал тренер бригады Сергея Старкина Павел Павлов.

Травма колена не сломит Алию Мустафину — Павел Павлов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я знаю ее очень давно. Девушка она целеустремленная, ставит перед собой крайне высокие задачи, и, как видим, у нее получается их достигать. Не думаю, что эта травма ноги ее сейчас сможет как-то морально сломить», — сказал он журналистам перед открытой тренировкой спортсменки во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в четверг, 24 мая.

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По словам Павла Павлова, после рождения дочери Алисы Алия Мустафина изменилась и теперь работает еще более упорно — не только ради себя, но и ради ребенка.

«Думаю, что ей все по зубам», — сказал тренер.

Он пояснил, что вопрос об участии прославленной спортсменки в Кубке России, который пройдет в Челябинске с 25 июня по 8 июля, не решен.

«Пока под вопросом, потому что мы буквально вчера сделали МРТ, так как две недели назад мы сделали укол в колено. Посмотрим сейчас, дал ли укол какой-то положительный результат. Снимки отправятся в Германию к лечащим врачам, которые Алию знают не первый год и наблюдают, поскольку у нее нет возможности самой улететь», — добавил Павел Павлов.

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