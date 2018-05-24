Сергей Андронов в Пензе встретился с юными хоккеистами Спорт

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей Андронов встретился с воспитанниками пензенского «Дизеля» во время визита в Пензу в четверг, 24 мая.

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По словам спортсмена, основная цель его возвращения в родной город — провести время с семьей, но от общения с начинающими хоккеистами он никогда не отказывается.

«Мои друзья, товарищи здесь уже тренеры. Меня позвали покататься немного с ребятами. Я всегда только удовольствие от этого получаю», — пояснил Сергей Андронов в беседе с журналистами.

Чемпион отметил, что главный совет, который он может дать детям — «быть как маленькая губка и впитывать от тренеров всю информацию, которую они дают».

Отвечая на вопрос о планах на ближайшую перспективу, уроженец Пензы сообщил, что пока намерен отдохнуть и побыть с близкими, а во второй половине июля — начать подготовку к новому сезону.

«У меня много целей. Аппетит приходит во время еды. Хочется много раз испытывать чувство победы. Останавливаться я не собираюсь», — сказал хоккеист.