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Вратари «Сокола» и «Югры» рассматривают возможность перехода в «Дизель»

11:07 | 25.05.2018 | Спорт

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Вратари красноярского «Сокола» и «Югры» Сергей Белов и Владислав Фокин рассматривают возможность перехода в пензенский «Дизель», выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Вратари «Сокола» и «Югры» рассматривают возможность перехода в «Дизель»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оба хоккеиста приняли предложение клуба и обсудили детали подписания контракта сроком на один сезон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ХК «Дизель».

В команде пояснили, что контракты со спортсменами могут быть подписаны в начале июля, когда хоккеисты пройдут углубленный медицинский осмотр.

«Также на июльские сборы хоккейного клуба «Дизель» главный тренер Алексей Ваулин вызвал вратарей молодежной команды «Дизелист» Максима Борисова и Глеба Носова», — сказали в пресс-службе.

Владислав Фокин последний раз выступал в ВХЛ в составе челябинского «Челмета» в 2015 году. Потом голкипер перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги, где играл за «Югру» из Ханты-Мансийска.

Сергей Белов в ВХЛ выступал с 2013 года в составе «Рязани». В последнем сезоне в составе красноярского «Сокола» сыграл в 20 играх.

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