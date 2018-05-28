В Пензе операторы call-центра будут консультировать болельщиков ЧМ Спорт

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Работа call-центра будет организована в Пензе с целью всесторонней поддержки болельщиков чемпионата мира по футболу, ближайшие матчи которого состоятся в соседнем регионе — Мордовии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

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По его словам, прием звонков будет осуществляться с 4 июня днем, а с 12 июня — в круглосуточном режиме.

«Место подобрано. Телефон — многоканальный номер — определен», — пояснил Юрий Денисов в ходе совещания в облправительстве в понедельник, 28 мая.

Он уточнил, что работу call-центра будут обеспечивать представители различных ведомств.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что операторы должны владеть исчерпывающей информацией, в том числе о туристических маршрутах, транспортном сообщении, а также о порядке действий в сложных ситуациях, например, при потере ценных вещей и документов.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», номер call-центра в ходе совещания озвучен не был.