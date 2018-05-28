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В Пензе стадион «Зенит» введен в эксплуатацию после реконструкции к ЧМ-2018

11:25 | 28.05.2018 | Спорт

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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Стадион «Зенит», расположенный на улице Германа Титова в Пензе, введен в эксплуатацию после реконструкции, выполненной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов.

В Пензе стадион «Зенит» введен в эксплуатацию после реконструкции к ЧМ-2018

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для размещения 32 команд в России было подготовлено 64 площадки, в том числе одна в Пензе. Тренировочная площадка на базе МАУ «Футбольный клуб «Зенит» полностью готова к приему команд-участниц чемпионата, но она не выбрана в качестве тренировочной. […] Реконструкция стадиона «Зенит» завершена. Принято решение о вводе его в эксплуатацию. Проведено категорирование объекта на соответствие требованиям безопасности», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 28 мая.

Юрий Денисов добавил, что оформить паспорт безопасности планируется до 1 июня.

По его словам, проблем с этим возникнуть не должно.

«Данная площадка будет являться наследием чемпионата мира, основной и тренировочной спортивной ареной футбольного клуба «Зенит», — уточнил Юрий Денисов.

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