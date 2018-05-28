В Пензенскую область во время ЧМ по футболу приедут более 3 тыс. болельщиков Спорт

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Более 3 тыс. болельщиков забронировали места в гостиницах Пензенской области на период проведения матчей чемпионата мира по футболу в близлежащих городах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов.

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«Пензенская область станет местом приема болельщиков чемпионата мира. Индустрия и средства приема гостей в городе Пензе включают в себя 53 гостиницы с возможностью единовременного размещения 3 тыс. 489 человек. 13 средств размещения прошли государственную классификацию. 170 человек из числа персонала гостиниц за счет средств федерального бюджета прошли курсы повышения квалификации», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 28 мая.

По словам Юрия Денисова, на 25 мая в 23 гостиницах Пензы забронированы места для 1 тыс. 872 человек, почти все они иностранцы.

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«Наибольшее число болельщиков планируется из Ирана — 638 человек. Наибольшее число мест забронировано на 25 июня — 725. Это связано с тем, что будет игра «Иран — Португалия», — уточнил зампред облправительства.

Он добавил, что цифры меняются ежедневно.

«По результатам на вечер воскресенья [27 мая] в Пензе забронировано 2 тыс. 213 мест, в Лунинском районе 60 — это [база отдыха] «Михайловская слобода» и 729 в Мокшанском районе на «Чистых прудах». В итоге 3 тыс. 2 болельщика забронировали места», — уточнил Юрий Денисов.

Он добавил, что на 31 мая в мэрии запланировано совещание по подготовке к чемпионату мира с участием представителей коллективных средств размещения, перевозчиков, туроператоров, рестораторов и сотрудников правоохранительных органов.