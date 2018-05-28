Рекорд с гигантским мячом в Пензе может сорваться Спорт

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Окончательное решение о проведении в Пензе мероприятия, в рамках которого планировалось накачать футбольный мяч диаметром 20 метров, еще не принято. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов.

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Он уточнил, что изготовленный специально для данного проекта мяч будет доставлен в Пензу 5 июня.

«Состоится его тестовое испытание, по результатам которого будет принято решение, проводить такое мероприятие или нет. Если будут сомнения в безопасности граждан, то, естественно, мы это мероприятие проводить не будем», — пояснил Юрий Денисов в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 28 мая.

Он добавил также, что если решение о накачивании мяча с предполагаемой установкой двух рекордов Гиннесса все же будет принято, то акция состоится не 12 июня, как это планировалось ранее, а 14-го.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Супермяч» инициирован благотворительным фондом «Оберег» во главе с Максимом Куликовым.

Планируется, что 20-метровый мяч объемом 4,5 тыс. кубометров на Юбилейной площади Пензы накачают 2 тыс. волонтеров с помощью ножных насосов. Тем самым организаторы рассчитывают установить два рекорда Гиннесса.

Затем команда волонтеров с арт-объектом намеревалась отправиться в турне по городам, где проходят матчи чемпионата мира по футболу — в Саранск, Нижний Новгород, Казань, Самару и Москву.

15 июля мяч планировалось подарить команде-победительнице.