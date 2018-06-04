В Пензе организован call-центр в помощь болельщикам ЧМ-2018 Спорт

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Call-центр, специалисты которого будут заниматься информационным обеспечением болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, организован в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, он находится в здании, расположенном на улице Володарского, 49, в кабинете №303.

«Задать интересующие вопросы с 4 по 14 июня можно с 9.00 до 18.00, с 15 по 30 июня — в круглосуточном режиме по телефону: +7 (8412) 45-48-81», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в call-центре будут работать переводчики с нескольких языков — фарси, португальского, испанского и английского.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Ближайшие к Пензе матчи состоятся в Саранске: 16 июня сыграют сборные Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

В связи с заполненностью гостиниц столицы Мордовии часть болельщиков, как ожидается, остановится в Пензе.