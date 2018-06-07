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Опыт Кузнецка описан в пособии «Национальная программа подготовки хоккеистов»

09:44 | 07.06.2018 | Спорт

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Кузнецк, 7 июня 2018. PenzaNews. Опыт организации тренировочного процесса в Кузнецке Пензенской области описан в пособии «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Опыт Кузнецка описан в пособии «Национальная программа подготовки хоккеистов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам заместителя директора спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин» Олега Казарова, на протяжении двух лет на ледовой площадке учреждения проводились экспериментальные турниры при непосредственном участии начальника отдела национальной программы подготовки хоккеистов Федерации хоккея России (ФХР) Сергея Николаева.

Замруководителя пояснил, что именно они впоследствии послужили хорошей практикой при написании данного пособия.

Оно раскрывает новую философию подготовки игроков, а также включает в себя методические материалы для тренеров детских хоккейных школ. В них собрано большое количество базовых упражнений по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методике по физической подготовке и питанию.

Пока созданы пособия для детей 8 и 10 лет, однако ФХР планирует охватить и другие возрасты.

Внедрение программы начнется в сезоне 2018–2019 годов на базе нескольких школ Москвы и Северо-Западного региона, а затем — поэтапно по всей стране.

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