В Пензе волчата Забивака и Фифа оставили отпечатки лап на мячах, которые подарят сборной Спорт

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Канадские волчата Забивака и Фифа с помощью главного ветврача пензенского зоопарка Андрея Солодкова оставили отпечатки лап на трех мячах, один из которых планируется передать сборной России по футболу в качестве талисмана на чемпионате мира.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В среду, 13 июня, в вольере на огороженной площадке им дали возможность поиграть со спортинвентарем, однако волчата не проявили к нему особенного интереса. Затем на лапы 1,5-месячных хищников нанесли безопасную детскую краску, которая предназначена для рисования руками и оставили красные и синие отпечатки на мячах.

Организатор континентального турнира по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России Ольга Лазарева сообщила, что два мяча будут в ближайшее время отправлены национальной сборной и оргкомитету мундиаля, а один разыграют среди зрителей закрытия континентального турнира по футболу АССК РФ на Юбилейной площади в четверг, 14 июня.

В свою очередь директор зоопарка Андрей Воскресенский сообщил, что для этих волчат, их родителей и сородичей планируется построить новый большой вольер — на две стаи, его примерная стоимость оценивается в 1 млн. 700 тыс. рублей.

«Сначала у нас был один вариант — хотели сделать просто из сетки, сейчас переиграли и решили сделать, чтобы стекло стояло, чтобы можно было смотреть. Есть задумка сделать тяги-перетяги, чтобы они с людьми перетягивали канаты. Волки у нас молодые, озорные, они любят тянуть веревку. Мы уже разработали чертеж того, как это все будет выглядеть. Во многих зоопарках тоже такое есть», — сказал он.

По словам директора учреждения, неравнодушные пензенцы могут помочь в этом деле как деньгами, так и материалами.

«Думаю, в конце июня – июле начнем строить. Они осенью должны переехать в новый большой вольер», — уточнил Андрей Воскресенский.