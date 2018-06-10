В Пензе стартовал континентальный турнир по футболу Спорт

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Континентальный турнир по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России стартовал на Юбилейной площади в Пензе в воскресенье, 10 июня.

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Перед его началом выступили детские творческие коллективы.

Для проведения игр на площади расстелили искусственный газон. Поблизости разместились другие площадки, в частности, для настольного футбола.

Матч открытия между командами Пензенского государственного университета и правительства области завершился вничью со счетом 2:2, сообщается в официальной группе ПГУ в соцсети «ВКонтакте».

Континентальный турнир по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России продлится в Пензе с 10 по 14 июня. В его рамках состоятся соревнования по классическому футболу, флэтболу, бамперболу, киберспорту, настольной игре и матчи 5 на 5.

Мероприятие проводится за счет гранта Росмолодежи на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей, который выиграли представители студенческого клуба «Беркут» Пензенского государственного университета.

На церемонии закрытия турнира планируется массовый просмотр первого матча чемпионата мира по футболу, который проходит в России впервые.