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Более 250 человек приняли участие в пензенском этапе тура ГТО «Готов»

12:00 | 14.06.2018 | Спорт

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Более 250 человек приняли участие в пензенском этапе тура по выполнению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Готов», который состоялся на Юбилейной площади.

Более 250 человек приняли участие в пензенском этапе тура ГТО «Готов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители города разного возраста и уровня подготовки смогли проверить свои силы в поднятии гири, отжиманиях, подтягивании на высокой и низкой перекладине, наклоне на скамье, прыжке с места и подъеме туловища. Всем участникам вручили сладкие батончики и значки. Отличившиеся получили сувенирные медали.

При наличии медсправки результаты будут зачтены при получении настоящего знака отличия ГТО.

Руководитель центра тестирования ГТО и проекта «Готов» Владислава Васянина сообщила ИА «PenzaNews», что тур проходит по 30 городам России, заключительный этап состоится в Москве 11–12 августа.

«Пенза — это 11-й город. Впереди у нас еще 19. […] Основная целевая аудитория нашего проекта — это взрослое, трудящееся население», — уточнила собеседница агентства.

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