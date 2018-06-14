Мэр Пензы обсудил с тренерами «Зенита» будущее клуба Спорт

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обсудил будущее муниципального футбольного клуба «Зенит» с тренерами команды и директором одноименного споркомплекса Дмитрием Сергеевым в четверг, 14 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Виктор Кувайцев поставил перед тренерским составом задачу зарабатывать авторитет клуба.

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«У нас в городе большая футбольная школа, и мы должны из талантливых мальчишек растить профессионалов, которые будут отстаивать честь своего города. У детей и их родителей должно быть понимание того, что у наших юных футболистов есть перспектива роста», — сказал мэр.

Он отметил, что готов прислушаться к предложениям тренеров, которые будут направлены на результат.

«Мы и дальше будем развивать пензенский футбол. Будем растить свою команду, состоящую из пензенских игроков. Надеюсь, вы нам в этом поможете», — уточнил Виктор Кувайцев.

Участники встречи рассмотрели предложения по выходу из сложившейся ситуации с основным составом игроков, который не показывает игру желаемого уровня, сообщает пресс-служба мэрии.