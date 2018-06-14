Мэр Пензы сомневается, что нужно тратить на команду «Зенит» бюджетные деньги Спорт

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев усомнился в необходимости финансирования футбольного клуба «Зенит» после неудачного матча, на котором он присутствовал 12 июня.

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«Хотя я не являюсь большим знатоком футбола, посмотрев игру наших футболистов, которые даже бегать не могут, у меня возник вопрос: зачем тратить на них бюджетные деньги? Может быть, будет правильнее увеличить финансирование регбийному клубу [«Империя»], где есть стремление к достижению результатов?», — отметил он в ходе совещания в мэрии в среду, 13 июня.

Виктор Кувайцев поручил председателю комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владиславу Чеснокову разобраться в ситуации и предложить меры по ее исправлению, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе 43-й сессии гордумы мэр Виктор Кувайцев отметил, что не видит проблемы в переходе клуба «Зенит» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в любительскую. В качестве положительного примера работы он привел пензенский регбийный клуб «Империя».

«Зенит», участвующий в первенстве межрегионального футбольного союза «Приволжье», после шести игр, последняя из которых состоялась 12 июня, находится на 11-1 строчке турнирной таблицы с тремя очками.

