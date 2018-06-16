EN
19:17:09 Суббота, 16 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Болельщики в первый раз отправились на матч ЧМ по футболу из Пензы в Саранск

11:49 | 16.06.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Болельщики из Пензенской области и других регионов страны, а также иностранцы впервые отправились электричкой со станции Пенза-I в Саранск на матч чемпионата мира по футболу между сборными Перу и Дании.

Болельщики в первый раз отправились на матч ЧМ по футболу из Пензы в Саранск

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, который пришел проводить первый из специально организованных поездов, отметил, что каждый состав рассчитан на 1 тыс. человек.

Читайте также

Утверждено расписание электричек «Пенза — Саранск» на время ЧМ по футболу

«Мы понимаем, что полностью они заполнены не будут, но в первой электричке за 25 минут до отправления уже 500 болельщиков заняли свои места», — сказал он журналистам.

Валерий Беспалов оценил готовность Пензы к мундиалю на 8 баллов из 10, поскольку жители областного центра слабо владеют иностранными языками.

Генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Игорь Поляев отметил, что у него нет опасений за сохранность поезда после проигрыша одной из команд.

«Мы как перевозчики к болельщикам уже привыкли, никто электрички никогда не разносит. Назад, наверное, не в таком радужном настроении проигравшая сторона будет ехать, но я думаю, все будут болеть за футбол», — пояснил он.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе болельщикам ЧМ по футболу помогают 100 волонтеров В пензенской картинной галерее сняли часть фильма о Федоте Сычкове
Пензенская духовная семинария сможет проводить курсы повышения квалификации священников В Пензе рассчитывают за время мундиаля разместить свыше 5 тыс. болельщиков
На улице Аустрина в Пензе на время закроют железнодорожный переезд Пензенский хостел «Дом Вероники» примет болельщиков из девяти стран
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама