Болельщики в первый раз отправились на матч ЧМ по футболу из Пензы в Саранск Спорт

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Болельщики из Пензенской области и других регионов страны, а также иностранцы впервые отправились электричкой со станции Пенза-I в Саранск на матч чемпионата мира по футболу между сборными Перу и Дании.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, который пришел проводить первый из специально организованных поездов, отметил, что каждый состав рассчитан на 1 тыс. человек.

Читайте также

Утверждено расписание электричек «Пенза — Саранск» на время ЧМ по футболу

«Мы понимаем, что полностью они заполнены не будут, но в первой электричке за 25 минут до отправления уже 500 болельщиков заняли свои места», — сказал он журналистам.

Валерий Беспалов оценил готовность Пензы к мундиалю на 8 баллов из 10, поскольку жители областного центра слабо владеют иностранными языками.

Генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Игорь Поляев отметил, что у него нет опасений за сохранность поезда после проигрыша одной из команд.

«Мы как перевозчики к болельщикам уже привыкли, никто электрички никогда не разносит. Назад, наверное, не в таком радужном настроении проигравшая сторона будет ехать, но я думаю, все будут болеть за футбол», — пояснил он.