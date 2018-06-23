Виктор Артемкин назначен генеральным менеджером пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Виктор Артемкин назначен генеральным менеджером пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Фото: Hcdizel.ru

«Он зарекомендовал себя как специалист с большим опытом работы в области хоккея. Многие из игроков, чьим агентом в разные годы был Виктор Артемкин, входили в состав сборной России. Среди них — Александр Чеглинцев, Дмитрий Хамко, Александр Селянин, Алексей Трифонов, Кирилл Юрьев, один из самых известных подопечных — Денис Бодров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Дизеля».

В клубе пояснили, что новый генеральный менеджер займется комплектованием команды в сезоне 2018–2019, работая в тесном контакте с тренерским штабом во главе с Алексеем Ваулиным.

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По словам Виктора Артемкина, основная цель на данный момент — повысить уровень игры «Дизеля» в техническом плане и правильно расставить роли в команде.

«Тренерский состав разрабатывает стратегию и отсеивает игроков. Моя задача — предоставить для отбора в команду достойных кандидатов, отобрать для «Дизеля» перспективных игроков раньше, чем это сделают в других регионах, возможно, даже вернуть результативных пензенцев обратно», — пояснил он.

Планируется, что хоккеисты выйдут из отпуска в первых числах июля.

Первый тренировочный сбор начнется сразу после углубленного медицинского осмотра.