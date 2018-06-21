Владимир Романов назначен исполнительным директором пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Владимир Романов, который на протяжении более чем 10 лет занимал управленческие должности в коммерческих структурах нефтегазовой отрасли, назначен исполнительным директором пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе команды.

Фото: Hcdizel.ru

«Свой опыт работы в роли финансиста и антикризисного управляющего Владимир Романов планирует переложить на основные процессы по обеспечению работы клуба. Главная цель — привлечение внебюджетного финансирования, заключение долгосрочных партнерских отношений с крупными пензенскими компаниями», — пояснили в «Дизеле».

По словам нового исполнительного директора, он сам играет в хоккей и для него это больше чем спорт.

«Однако я считаю, что в хоккейном клубе, как и в любой структуре, каждый профессионал должен быть на своем месте. Все мои шаги будут направлены не на тренировочный процесс, а на обеспечение хороших условий для игроков и оптимизацию расходов», — отметил он.

Еще одним важным направлением Владимир Романов видит налаживание обратной связи с болельщиками и полномасштабную работу с имиджем «Дизеля».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2018 года после того, как пензенский «Дизель» в очередной раз не вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ, Вадим Богацков освободил должность исполнительного директора клуба.

Затем эти функции исполнял Сергей Блохин, который является директором спортивной школы олимпийского резерва по хоккею и фактически руководит деятельностью СЗК «Дизель-Арена».