Евгений Кузнецов завоевал четвертое «золото» на ЧР в Пензе Спорт

Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Представитель центра спортивной подготовки Пензенской области Евгений Кузнецов завоевал четвертое «золото» на домашнем чемпионате России по прыжкам в воду, заработав в команде с Юлией Тимошининой 421,35 балла.

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Второе место в этом виде заняли Татьяна Степанова и Алексей Жевак, получившие оценку 352,30 балла.

На третьей строчке итогового протокола расположились Дарья Сельвановская и пензенский спортсмен Игорь Мялин — 334,90 балла.

В прыжках с вышки у мужчин первенствовал Александр Бондарь, выступление которого судьи оценили в 531,30 балла. «Серебро» выиграл Никита Шлейхер с оценкой 518,10 балла, а «бронза» оказалась у Романа Измайлова — 493,55.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого Евгений Кузнецов стал чемпионом России в индивидуальных прыжках с 3-метрового и метрового трамплинов, а также в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Ильей Захаровым.