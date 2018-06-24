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Евгений Кузнецов завоевал четвертое «золото» на ЧР в Пензе

10:31 | 24.06.2018 | Спорт

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Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Представитель центра спортивной подготовки Пензенской области Евгений Кузнецов завоевал четвертое «золото» на домашнем чемпионате России по прыжкам в воду, заработав в команде с Юлией Тимошининой 421,35 балла.

Евгений Кузнецов завоевал четвертое «золото» на ЧР в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место в этом виде заняли Татьяна Степанова и Алексей Жевак, получившие оценку 352,30 балла.

На третьей строчке итогового протокола расположились Дарья Сельвановская и пензенский спортсмен Игорь Мялин — 334,90 балла.

В прыжках с вышки у мужчин первенствовал Александр Бондарь, выступление которого судьи оценили в 531,30 балла. «Серебро» выиграл Никита Шлейхер с оценкой 518,10 балла, а «бронза» оказалась у Романа Измайлова — 493,55.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого Евгений Кузнецов стал чемпионом России в индивидуальных прыжках с 3-метрового и метрового трамплинов, а также в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Ильей Захаровым.

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