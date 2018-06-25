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В Пензе названы победители соревнований по летнему служебному биатлону

09:46 | 25.06.2018 | Спорт

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Победители соревнований по летнему служебному биатлону в рамках спартакиады регионального управления МВД России определены в Пензе среди 110 спортсменов из 34 команд, представлявших различные полицейские подразделения.

В Пензе названы победители соревнований по летнему служебному биатлону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участники состязались в беге по пересеченной местности на дистанции 1,5 км и в стрельбе из пистолета Макарова по мишеням на двух огневых рубежах с расстояния 25 метров.

По результатам турнира в личном зачете лучшими в своих возрастных группах стали Николай Спиркин из отдела полиции №1 УМВД России по Пензе, сотрудник городского управления МВД РФ Евгений Шикунов и Алексей Зайцев, представлявший шемышейское отделение.

В командном первенстве в первой группе победили представители отряда специального назначения «Гром» управления МВД России по Пензенской области. Лучшей среди команд второй группы стала сборная отдела ведомства по Мокшанскому району.

По итогам соревнований будет сформирована сборная региона для участия на всероссийских состязаниях по летнему служебному биатлону, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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