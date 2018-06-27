Виктор Луговской вновь будет играть за пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), подписало контракт с центральным нападающим Виктором Луговским сроком на один сезон.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Казахстана и отметился высокой результативностью в составе команды «Кулагер». В регулярном чемпионате Виктор Луговской провел 58 матчей — на его счету девять заброшенных шайб и 21 результативная передача. В семи матчах плей-офф хоккеист дважды брал ворота противника», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ХК «Дизель».

В клубе напомнили, что он уже выступал за «Дизель» в сезоне 2016–2017 годов, когда провел за команду 19 матчей, забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.

В пресс-службе напомнили, что в команду возвращается защитник Максим Томкин, который защищал цвета «Дизеля» в сезоне 2016–2017, а в 2017–2018 тоже выступал за «Кулагер», набрав в 25 играх регулярного чемпионата Казахстана 5 очков (2+3) и отметившись двумя точными передачами в семи матчах плей-офф.