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Более 7 тыс. человек воспользовались электричками между Пензой и Саранском в период ЧМ

17:26 | 29.06.2018 | Спорт

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Более 7 тыс. человек, включая футбольных болельщиков, не вошедших в организованные группы, воспользовались бесплатными электричками, курсировавшими между Пензой и Саранском в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Более 7 тыс. человек воспользовались электричками между Пензой и Саранском в период ЧМ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, нарушений и каких-либо чрезвычайных ситуаций в ходе регистрации, посадки и транспортировки пассажиров не зарегистрировано.

Бесплатные электрички до столицы Мордовии курсировали в рамках соглашения, заключенного между Минпромом Пензенской области и АО «Башкортостанская ППК».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Саранск принимал матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. 16 июня там играли сборные Перу и Дании, 19-го — Колумбии и Японии, 25-го — Ирана и Португалии, 28-го — Панамы и Туниса.

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