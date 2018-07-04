Победители Спартакиады молодежи России допризывного возраста вернулись в Пензу Спорт

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Члены сборной Пензенской области, одержавшей победу на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, вернулись из Тамбова в среду, 4 июля.

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У здания регионального Минспорта их встречали сотрудники ведомства, военный комиссар области Павел Тугушев, а также родные и близкие.

Обращаясь к юношам, министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что представители региона показывают высокие результаты на спартакиаде на протяжении последних трех лет — в позапрошлом году они были первыми, а в прошлом — вторыми.

«Вы просто молодцы. Вы показали великолепные результаты», — сказал он.

Григорий Кабельский выразил особую благодарность наставникам Александру Головину и Алексею Юдину.

В свою очередь Павел Тугушев сообщил, что будет лично следить за судьбой каждого молодого человека, отличившегося на соревнованиях.

По его словам, все они смогут служить в тех воинских подразделениях, которые выберут сами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в составе сборной области выступали спортсмены из Сердобского района Сергей Баскаков, Вадим Мартынов, Иван Прудентов и Михаил Панькин, кузнечанин Данила Клюев, пензенцы Никита Гуляев, Антон Шумкин, Алексей Беляев и Дмитрий Кныш, а также Андрей Копылов из Заречного.