Победители Спартакиады молодежи России допризывного возраста вернулись в Пензу
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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Члены сборной Пензенской области, одержавшей победу на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, вернулись из Тамбова в среду, 4 июля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
У здания регионального Минспорта их встречали сотрудники ведомства, военный комиссар области Павел Тугушев, а также родные и близкие.
Обращаясь к юношам, министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что представители региона показывают высокие результаты на спартакиаде на протяжении последних трех лет — в позапрошлом году они были первыми, а в прошлом — вторыми.
«Вы просто молодцы. Вы показали великолепные результаты», — сказал он.
Григорий Кабельский выразил особую благодарность наставникам Александру Головину и Алексею Юдину.
В свою очередь Павел Тугушев сообщил, что будет лично следить за судьбой каждого молодого человека, отличившегося на соревнованиях.
По его словам, все они смогут служить в тех воинских подразделениях, которые выберут сами.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в составе сборной области выступали спортсмены из Сердобского района Сергей Баскаков, Вадим Мартынов, Иван Прудентов и Михаил Панькин, кузнечанин Данила Клюев, пензенцы Никита Гуляев, Антон Шумкин, Алексей Беляев и Дмитрий Кныш, а также Андрей Копылов из Заречного.