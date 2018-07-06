Пензенская пловчиха завоевала шесть золотых медалей на чемпионате Европы среди глухих Спорт

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Ольга Ключникова завоевала шесть золотых медалей на 12-м чемпионате Европы по плаванию среди глухих, который проходит в городе Люблине в Польше со 2 по 7 июля.

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За пять дней соревнований Ольга Ключникова приходила первой к финишу на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также на 200-метровке комплексным плаванием.

Кроме того, двух медалей высшей пробы она удостоена в составе национальной сборной в смешанной эстафете и в командном соревновании четыре по 100 метров вольным стилем, сообщается на сайте ЦСП.

Мастер спорта международного класса по плаванию Ольга Ключникова установила девять мировых рекордов на XXIII Сурдлимпийских летних играх.

По итогам 2017 года она удостоена звания «Спортсмен года» в Пензе.