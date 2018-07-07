Пензенские пловцы поборются за медали Кубка России Спорт

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Представители Пензенской области в числе сильнейших пловцов страны поборются за медали Кубка России, который пройдет в Обнинске с 11 по 13 июля.

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Среди них — Анастасия Фесикова, Виктория Андреева, Александр Харланов и Ларин Роман.

Также на соревнования заявлены Сергей Фесиков, Вероника и Вячеслав Андрусенко, Кирилл Пригода, Данила Изотов, Даниил Пахомов, Михаил Вековищев, Мария Каменева, Розалия Насретдинова и другие члены сборной России.

В течение трех дней спортсмены разыграют 34 комплекта медалей.

«Победителем Кубка России станет команда, набравшая наибольшее количество очков всеми ее участникам, и очков, полученных за командное первенство по итогам I этапа», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания, уточнив, что командный зачет подводится среди субъектов РФ раздельно по группам в соответствии с распределением на 2018 год.

В федерации отметили также, что во время соревнований пройдет чествование пловцов-олимпийцев, призеров Игр 1968 года в Мехико в честь 50-летия этого события.