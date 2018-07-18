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В Пензе работы по заливке льда на «Дизель-Арене» выполнены на 50%

14:15 | 18.07.2018 | Спорт

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Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Работы по заливке льда после профилактических работ в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе выполнены на 50%. Об этом сообщил заведующий спортобъектом Александр Антипов.

В Пензе работы по заливке льда на «Дизель-Арене» выполнены на 50%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это стандартная процедура. Мы готовим лед приблизительно две недели, поэтому сейчас находимся на середине пути. К 24 июля, как и планировали по графику, все для команды [профессионального хоккейного клуба «Дизель»], для любителей спорта будет готово!» — пояснил он.

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В свою очередь начальник участка «Дизель-Арены» Олег Архипов отметил, что во вратарской зоне льда разметка будет нанесена по-новому.

«Она увеличивается на 15 см вперед. Боковые края убираются, то есть не будет уже полного полукруга. Игроку, который находится в площадке ворот, теперь придется играть дальше от них. Я думаю, вратарю будет легче», — предположил он.

Как сообщается на сайте спортивно-зрелищного комплекса, около 10 лет назад сотрудники наносили разметку краской, а сейчас используют специальные ленты — красного и синего цветов.

Их при помощи воды примораживают ко льду. Пока его толщина составляет 2 см, но когда на площадке появится вся схема, она увеличится до 5 см.

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