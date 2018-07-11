Пензенский губернатор предложил «Дизелю» зарабатывать на рекламе во время матчей Спорт

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что профессиональному клубу «Дизель», который выступает в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), стоит активнее привлекать внебюджетное финансирование для обеспечения своей деятельности.

Фото: Pnzreg.ru

«Во время матча на экране крутится один и тот же ролик, а можно предложить предприятиям города транслировать свою рекламу, можно показывать социальные ролики, это возможность заработать», — отметил он в ходе рабочей встречи с исполнительным директором клуба Владимиром Романовым, главным тренером «Дизеля» Алексеем Ваулиным и директором СДЮСШОР по хоккею Сергеем Блохиным.

Кроме того, глава региона одобрил идею Владимира Романова распределять выручку от продажи свыше 1 тыс. билетов на матчи.

«Тогда у клуба будет мотивация привлекать зрителей. Сформируйте предложения, определите, кто будет заниматься продажей билетов и организационными вопросами. Надо больше зарабатывать и больше платить игрокам, чтобы был интерес остаться на родной земле», — пояснил Иван Белозерцев.

Он также высказал мнение, что следует внимательнее подходить к вопросам перехода пензенских хоккеистов в другие команды.

«Должен быть баланс. Понимаю, что нам нужно зарабатывать, но мы вкладываем деньги в подготовку игроков, начиная с детской школы. Если это не потеря для команды, значит нужно передавать в другие клубы на наиболее выгодных условиях», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в расширенный список «Дизеля» вошли 33 хоккеиста, часть из которых были приняты из молодежной команды «Дизелист».

С 10 по 22 июля игроки находятся на сборах в Заречном. Первый выход на лед запланирован на 24 июля.