Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ Спорт

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Утверждены сроки проведения всех 12 контрольных матчей пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в рамках подготовки к сезону 2017–2018 годов.

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2 августа, пензенские спортсмены проведут выездную встречу с клубом «Тамбов», а спустя два дня сыграют с ним в домашнем матче.

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Затем в рамках «Кубка «Дизеля» команда выйдет на лед против «Рязани», казанского «Барса», орского «Южного Урала» и «Сарова».

На 21–22 августа запланированы игры «Дизеля» и ЦСК ВВС из Самары.

С 29 августа по 1 сентября состоится предсезонный турнир в Альметьевске.

Помимо пензенского клуба в нем примут участие «Торос» из Нефтекамска, «Молот-Прикамье» из Перми и альметьевский «Нефтяник», сообщает пресс-служба «Дизеля».