EN
14:06:19 Суббота, 21 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ

12:06 | 21.07.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Утверждены сроки проведения всех 12 контрольных матчей пензенского профессионального клуба «Дизель», выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в рамках подготовки к сезону 2017–2018 годов.

Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

2 августа, пензенские спортсмены проведут выездную встречу с клубом «Тамбов», а спустя два дня сыграют с ним в домашнем матче.

Читайте также

Денис Бельский выразил готовность стать капитаном пензенского «Дизеля»

Затем в рамках «Кубка «Дизеля» команда выйдет на лед против «Рязани», казанского «Барса», орского «Южного Урала» и «Сарова».

На 21–22 августа запланированы игры «Дизеля» и ЦСК ВВС из Самары.

С 29 августа по 1 сентября состоится предсезонный турнир в Альметьевске.

Помимо пензенского клуба в нем примут участие «Торос» из Нефтекамска, «Молот-Прикамье» из Перми и альметьевский «Нефтяник», сообщает пресс-служба «Дизеля».

Загрузка...
Читайте также
Издан новый альбом о никольском музее стекла и хрусталя У входа в ККЗ «Пенза» обустроены пандусы
Матч пензенской «Империи» с «Кубанью-2» перенесен по согласованию команд В пензенской областной библиотеке открыта выставка работ выпускников худучилища
Пензенский губернатор предложил развивать комплексную застройку территорий Иван Белозерцев призвал проектировать современное жилье
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама