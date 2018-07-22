В Пензе официально дан старт финальному этапу IV летней Спартакиады молодежи России Спорт

Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Торжественное открытие финального этапа IV летней Спартакиады молодежи России состоялось во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в минувшую субботу, 21 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что выбор региона для проведения решающих состязаний свидетельствует о признании заслуг пензенского спорта.

«Наша земля подарила миру, Советскому Союзу, России множество олимпийских чемпионов. Мы гордимся достижениями наших спортсменов. Без проведения таких состязаний не рождаются великие спортсмены», — сказал он.

В свою очередь заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, посетивший мероприятие в качестве почетного гостя, зачитал приветствие вице-премьера правительства России Ольги Голодец и пожелал участникам честной борьбы.

Читайте также

Пенза в 2018 году примет чемпионат России по настольному теннису и спартакиаду молодежи

Официальную часть мероприятия завершило выступление музыкальной группы «5sta Family».

Как сообщает пресс-служба облправительства, в проведении спартакиады задействовано 13 спортивных объектов региона.

Около 6 тыс. 500 человек предстоит выявить лучших в спортивной гимнастике, баскетболе, бадминтоне, гандболе, художественной гимнастике, водном поло, волейболе, дзюдо, настольном теннисе, каратэ, плавании, прыжках в воду, регби, самбо, синхронном плавании, триатлоне, фехтование, футбол и других видах спорта.

К участию в финальном этапе допущены 204 пензенских спортсмена по 21 виду спорта.