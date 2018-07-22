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В Пензе официально дан старт финальному этапу IV летней Спартакиады молодежи России

09:20 | 22.07.2018 | Спорт

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Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Торжественное открытие финального этапа IV летней Спартакиады молодежи России состоялось во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в минувшую субботу, 21 июля.

В Пензе официально дан старт финальному этапу IV летней Спартакиады молодежи России

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что выбор региона для проведения решающих состязаний свидетельствует о признании заслуг пензенского спорта.

«Наша земля подарила миру, Советскому Союзу, России множество олимпийских чемпионов. Мы гордимся достижениями наших спортсменов. Без проведения таких состязаний не рождаются великие спортсмены», — сказал он.

В свою очередь заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, посетивший мероприятие в качестве почетного гостя, зачитал приветствие вице-премьера правительства России Ольги Голодец и пожелал участникам честной борьбы.

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Официальную часть мероприятия завершило выступление музыкальной группы «5sta Family».

Как сообщает пресс-служба облправительства, в проведении спартакиады задействовано 13 спортивных объектов региона.

Около 6 тыс. 500 человек предстоит выявить лучших в спортивной гимнастике, баскетболе, бадминтоне, гандболе, художественной гимнастике, водном поло, волейболе, дзюдо, настольном теннисе, каратэ, плавании, прыжках в воду, регби, самбо, синхронном плавании, триатлоне, фехтование, футбол и других видах спорта.

К участию в финальном этапе допущены 204 пензенских спортсмена по 21 виду спорта.

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