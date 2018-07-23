Пензенский «Дизель» сыграет первый матч на чемпионате ВХЛ с «Горняком» Спорт

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» начнет свое выступление на чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2018–2019 годов домашним матчем с командой «Горняк» из города Учалы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно календарю соревнований, затем хоккеисты в качестве хозяев льда проведут еще три матча — с «Южным Уралом», «Зауральем» и «Челметом».

Читайте также

Пензенский «Дизель» сыграет 12 матчей в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ

С 29 сентября начнется выездная серия, в рамках которой «Дизель» сыграет с китайским клубами «Ценг Тоу» и «КРС-ОЭРДЖИ».

За этим вновь последуют домашние матчи.

Регулярный чемпионат продлится до февраля 2019 года.

По его итогам команды, занявшие места с 1 по 16 места, получают право участия во втором этапе — кубке Петрова, серии матчей по системе плей-офф.