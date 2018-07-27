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Бильярдист Александр Муравьев стал мастером спорта международного класса

17:30 | 27.07.2018 | Спорт

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Звание мастера спорта международного класса присвоено 23-летнему Александру Муравьеву из Пензы.

Бильярдист Александр Муравьев стал мастером спорта международного класса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий приказ, который министр спорта России Павел Колобков подписал 24 июля, обнародован на сайте федерального ведомства.

По словам тренера Игоря Ясинецкого, Александр Муравьев стал первым в Пензе мастером спорта международного класса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Муравьев на протяжении последних нескольких лет завоевывал различные титулы на турнирах высокого уровня, причем демонстрировать мастерство он начал еще в юном возрасте.

Так, в возрасте 17 он одержал победу в командных соревнованиях по комбинированной пирамиде среди юношей в ходе Кубка России. Тогда Александр Муравьев заявил, что ему удалось собрать все юниорские титулы, о которых он мечтал.

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