Бильярдист Александр Муравьев стал мастером спорта международного класса Спорт

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Звание мастера спорта международного класса присвоено 23-летнему Александру Муравьеву из Пензы.

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Соответствующий приказ, который министр спорта России Павел Колобков подписал 24 июля, обнародован на сайте федерального ведомства.

По словам тренера Игоря Ясинецкого, Александр Муравьев стал первым в Пензе мастером спорта международного класса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Муравьев на протяжении последних нескольких лет завоевывал различные титулы на турнирах высокого уровня, причем демонстрировать мастерство он начал еще в юном возрасте.



Так, в возрасте 17 он одержал победу в командных соревнованиях по комбинированной пирамиде среди юношей в ходе Кубка России. Тогда Александр Муравьев заявил, что ему удалось собрать все юниорские титулы, о которых он мечтал.